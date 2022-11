Novembrata: per la prima volta porterà sole e caldo

Il tempo stabile e soleggiato già presente al centro-nord arriverà anche al sud, mentre in montagna saranno presenti diffuse gelate

Un campo anticiclonico di matrice sub-tropicale si sta espandendo su tutto il bacino del Mediterraneo investendo anche l’Italia, dando origine alla prima Novembrata della storia, caratterizzata da un tempo stabile e soleggiato già presente al centro-nord e che raggiungerà anche il Sud.

Il vento più freddo e il cielo sereno manterranno le temperature notturne e del primo mattino piuttosto basse: queste raggiungeranno valori prossimi ai 4-5°C al Nord, fino a 7°C al centro e non più di 11-13°C su gran parte del sud. Di giorno gran parte delle città non supererà i 17°C. In montagna saranno, invece, diffuse le gelate.

Da mercoledì, con l’arrivo di aria dai quadranti meridionali, sarà favorito un aumento delle temperature sia di notte che di giorno. Al centro-sud le temperature massime supereranno i 20-22°C con le isole maggiori che potrebbero raggiungere i 25-27°C. Di notte, al nord in particolare, le temperature potrebbero toccare e superare i 12-13°C.

Questa anomalia meteorologica potrebbe finire nel secondo weekend di novembre quando dovrebbe arrivare un nucleo gelido dalla Russia che porterà un abbassamento drastico delle temperature su tutta l’Italia.