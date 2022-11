La Nintendo Switch Pro è dietro l’angolo? Creatures Inc. lavora ad un gioco dei Pokémon “next-gen”

Sorpresa, è in uscita un nuovo videogioco della saga dei Pokémon pensato per… una console di nuova generazione. La notizia arriva direttamente da Creatures Inc., una delle tre società a cui è affidato lo sviluppo dei videogiochi della serie.

Creature Inc. ha, infatti, pubblicato un nuovo annuncio di lavoro manifestando l’intenzione di assumere nuove figure professionali incaricate di portare avanti la ricerca e lo sviluppo nell’ambito del lancio di una console di nuova generazione. E non solo: l’annuncio menziona anche il passaggio al motore grafico Unreal Engine.

Più di qualcuno ha visto in questo annuncio l’indizio del probabile imminente debutto di una nuova console targata Nintendo. Che si tratti di un vero e proprio successore della Nintendo Switch o della tanto chiacchierata Nintendo Switch Pro non è chiaro.

Insomma, Creatures Inc. non starebbe semplicemente lavorando ad un nuovo videogioco della serie Pokémon, ma starebbe sviluppando il primo titolo della serie basato su motore grafico Unreal Engine. Non è chiaro se si tratti del prossimo capitolo della serie principale o se a contrario l’annuncio riguardi un nuovo spinoff (come Pokken, per capirci).

In passato si era parlato dell’ipotesi che la prossima console di Nintendo possa venire presentata durante il prossimo anno. Gli insider ipotizzano una presentazione verso l’estate del 2022, con il lancio vero e proprio organizzato per l’autunno — e quindi in vista delle festività natalizie, la stagione dello shopping per eccellenza.