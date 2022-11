Google creerà un “gemello virtuale” di tutte le auto della Renault: la nuova partnership sfrutta il potenziale del Cloud

Google e il Gruppo Renault hanno annunciato una nuova partnership. Il Cloud al servizio dell’automotive: grazie alla tecnologia di Google, un domani Renault sarà in grado di creare una copia carbone digitale di ciascun veicolo dei suoi clienti, aprendo le porte ad alcune soluzioni estremamente interessanti.

Ma andiamo con ordine. Nel 2018 Google ha stretto un accordo della durata di quattro anni (poi rinnovato) con la cosiddetta Alleanza, cioè il gruppo che riunisce Renault, Nissan e Mitsubishi. L’accordo ha portato Android Auto a livello nativo su milioni di veicoli, che possono contare sul sistema operativo di Google e su applicazioni come Maps, Google Assistant e il Play Store.

Il nuovo accordo, che al momento riguarda soltanto Renault (e Alpine e Dacia), porta questa partnership ad un livello ancora più ambizioso.

Google sarà il partner di riferimento di Renault per i servizi di Cloud, che diventeranno nel corso del tempo sempre più fondamentali per la casa automobilistica. Renault e Google creeranno infatti una nuova piattaforma digitale per i veicoli ottimizzata per una pluralità di scopi diversi.

In sostanza, Google e Renault creeranno un “gemello digitale” di ogni automobile che verrà connessa al Cloud. Questo gemello include tutte le informazioni sul veicolo: il numero di chilometri percorsi, le destinazioni più visitate, le abitudini di guida del proprietario e via dicendo.

Tutte queste informazioni verranno processate in tempo reale, grazie all’utilizzo di algoritmi avanzati, consentendo un’assistenza senza precedenti. La piattaforma tecnologica di Google sarà in grado di effettuare la diagnostica dei veicoli di Renault in tempo reale— e dunque, se necessario, potrà anche suggerire di operazioni di manutenzione del veicolo, oppure, dove possibile, risolverà in automatico eventuali problemi.

Grazie all’elaborazione dei dati raccolti in questo modo, Renault sarà anche in grado di offrire ai suoi clienti piani di assicurazione personalizzati. Ma le potenzialità sono infinte: le due aziende sono già al lavoro su numerose applicazioni pensate per migliorare l’esperienza del cliente sia all’interno che all’esterno del veicolo.