Droni: novità per i carichi pesanti

Il nuovo drone per carichi pesanti sarà acquistato in grandi quantità dall’Arabia Saudita. Il drone è in grado di trasportare fino a 375 kg.

Il modello Rhaegal-A “Alpha” ideato dalla Sabrewing è il nuovo drone per carichi pesanti che sarà acquistato in grandi quantità dall’Arabia Saudita. Il drone ha la funzione di trasportare fino a 375 kg, un primato mondiale su questo aspetto. Ecco che la startup californiana ha guadagnato un contratto multimilionario da parte dell’Arabian Development and Marketing Corporation (ADMC). In pratica, 53 esemplari di questi droni dalle grandi potenzialità.

Un incentivo per l’uso di questi droni in ambito di trasporto e logistica. Grazie a un decollo verticale a raggio inferiore e a una partenza più potente riescono a trasportare un così grande peso. Un grande potere che ha affascinato molti investitori, fra cui l’Arabia Saudita.

I droni sono e saranno sempre più utili per trasportare persone e merci, un’ulteriore sfaccettatura della mobilità aerea avanzata. Un importante svolta per questo settore, vista la loro capacità di carico così tecnologica ed evoluta. Un accordo commerciale che prevede un ruolo centrale per l’Arabia Saudita in ambito di trasporto dei carichi pesanti con droni.

Questi dispositivi potrebbero essere utili nel facilitare le costruzioni di infrastrutture nel paese, un settore già in grande espansione. Insomma, dopo i droni taxi anche velivoli essenziali e insostituibili per il trasporto merci e di persone. Ormai quasi tutti i settori non possono più fare a meno dei droni!