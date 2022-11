Chris Evans nominato da People come l’uomo più sexy del mondo

Dopo che un rumor aveva diffuso la voce che Chris Evans era stato nominato come l’uomo più sexy del Mondo nel 2021 (titolo che alla fine è andato a Paul Rudd) dalla rivista People, ora l’interprete di Captain America si è preso il titolo dell’anno 2022. La stessa rivista ha pubblicato l’articolo che rivela la notizia.

Ecco la copertina.

Lo stesso Chris Evans ha detto:

Mia mamma sarà davvero contenta. Lei è orgogliosa di qualsiasi cosa faccia, ma questo è un qualcosa di cui potrà veramente vantarsi. Posso dire che è duro essere intervistati su una situazione del genere, può sembrare un modo umile per vantarsi.

Nonostante Chris Evans sia stato per tanti anni uno dei supereroi di punta della Marvel, ora la sua vita e le sue priorità sembrano essere cambiate. L’interprete ha parlato a People della sua intenzione di dedicarsi molto alla famiglia, con cui vive a Boston. I suoi 41 anni sembrano essere un limite per continuare a fare certe cose.

Sono troppo vecchio per passare sei mesi all’anno dentro un costume- ha dichiarato- e mi ritrovo in una fase in cui mi sento felice di stare a casa.