Page Six ha riportato in anteprima la notizia che Chris Evans è stato nominato da People come l’uomo più sexy del 2021, e la copertina con l’interprete messo al centro dell’attenzione sarà rivelata la settimana prossima. L’anno scorso questo risultato era stato ottenuto da Michael B. Jordan.

Per quanto riguarda gli interpreti Marvel, Chris Evans non è il primo attore della Casa delle Idee ad essere nominato uomo più sexy del mondo, considerando che lo stesso Michael B. Jordan è apparso in Black Panther, e che nel 2014 il titolo è stato ottenuto dall’interprete di Thor Chris Hemsworth, e nel 2011 era toccato a Bradley Cooper che fa parte del cast de I Guardiani della Galassia.

Per quanto riguarda gli interpreti di supereroi, sono stati nominati uomini più sexy del mondo anche Dwayne Johnson nel 2016, Ryan Reynolds nel 2010, Hugh Jackman nel 2008, e poi tornando indietro nel tempo possiamo menzionare sia Ben Affleck che George Clooney.

Presto Chris Evans arriverà sul grande schermo prestando la sua voce per il vero Buzz Lightyear. L’attore ha detto su questo ruolo: