Bonus occhiali: domanda per rimborso o voucher

Il bonus occhiali 2022, un contributo una tantum da 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o letti a contatto correttive. Un netto ritardo, ma l’ok è arrivato.

Finalmente il contributo introdotto dalla legge di bilancio di fine 2020, nonostante il ritardo, è stato approvato. Ha avuto il parere positivo del Garante della Privacy sullo schema di decreto del Ministero della Salute. Un aiuto una tantum alle famiglie con reddito Isee sotto ai 10mila euro, che hanno bisogno di acquistare lenti a contatto o occhiali da vista.

Il bonus attinge a un fondo per la tutela della vista, per cui sono stati stanziati 5 milioni di euro per il 2021-2023. Tutti i membri della famiglia possono richiederlo, una volta ognuno, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023. il fine è acquistare occhiali da vista o lenti a contatto correttive.

Ci sarà un’app a cui autenticarsi tramite Spid. Dopo l’accesso, se in possesso di requisiti, si potrà accedere direttamente dall’app al bonus di QrCode. Per il rimborso andranno inviati online copia dello scontrino o della fattura d’acquisto, poi inseriti i dati inclusi di Iban del conto personale per l’accredito. Necessaria l’autocertificazione dell’Isee inferiore a 10mila euro.

Se richiesto il voucher, il cittadino sempre tramite la piattaforma del Ministero della Salute, deve autocertificare il suo Isee. Solo dopo i controlli del Ministero, riceverà il buono utilizzato entro 30 giorni per acquistare occhiali da vista o lenti a contatto correttive. Tale acquisto sarà valido fino al 31 dicembre 2023.