Twitter, impersoni Elon Musk? Ban a vita, anche se è una burla

In polemica contro la decisione di rendere la verifica degli account a pagamento, diverse celebrity con la spunta blu hanno cambiato il loro nome e la foto del profilo nel tentativo di impersonare Elon Musk (prendendosi gioco di lui).

Gli account in questione sono stati tutti sospesi, nell’incredulità generale. “Ma come, non doveva tornare la libertà d’espressione?”. E invece anche nel nuovo Twitter non tutto è concesso, a quanto pare. Specie se quel ‘tutto’ rischia di ferire i sentimenti dell’uomo più ricco del mondo — suggeriscono i più maliziosi.

“La comicità è di nuovo consentita su Twitter”, aveva twittato Musk solamente pochi giorni fa. Eppure moltissimi account sono stati recentemente bannati a vita dal social network. Tutti rei di aver cambiato il nome e la foto del profilo per parodiare Elon Musk.

Holy sh!t — Elon Musk has suspended @kathygriffin as Elon Musk — I’ll assume, by his most recent tweet — for impersonating him without specifying being a parody. Valerie Bertinelli @Wolfiesmom marked safe. pic.twitter.com/xLYtqvofnb — Outspoken™️ (@Out5p0ken) November 6, 2022

Il giro di vite ha fatto alcune vittime illustri, tra cui Kathy Griffin (la famigerata comica che si era esibita brandendo una finta testa mozzata di Donald Trump). Secondo NBC News, il grosso dei ban avrebbe colpito account che avevano preso in giro direttamente Elon Musk. “Sarebbero solamente due gli account bannati che non avevano impersonato Elon Musk”, continua il media outlet. Uno si era spacciato per un giornalista di destra che si era appellato direttamente a Musk chiedendo tutele, mentre l’altro aveva impersonato Keanu Reeves, ma sempre per prendere in giro il miliardario.

Elon Musk ha specificato che d’ora in avanti tutti i casi di sostituzione di persona verranno puniti con la sospensione dell’account, a meno che non venga esplicitato che si tratta di un account parodistico.