Rambo: secondo Sylvester Stallone la serie TV si farà

Il ruolo di John Rambo è uno dei più iconici legati alla figura di Sylvester Stallone, e lo stesso attore di recente ha parlato della possibilità di realizzare una serie TV sul personaggio. Il progetto consisterebbe in una serie sulla versione giovane di Rambo.

Ecco le parole di Sylvester Stallone a riguardo:

Penso che si farà. Vorrei farlo come se fosse un documentario di Ken Burns sul Vietnam, dove si vede il giovane Rambo che passa ad essere dal capitano della squadra di football al personaggio che tutti conosciamo. Ma ciò che loro vogliono fare è una storia più contemporanea in cui io passo il testimone.

L’idea originale di Stallone sarebbe intrigante, e vedremo se a spuntarla sarà il popolare attore o la produzione. Già diverso tempo fa l’attore aveva parlato di un progetto prequel. Ecco le sue dichiarazioni sul suo concetto del giovane Rambo:

è la migliore persona che tu possa trovare. Era capitano di una squadra, il ragazzo più popolare della scuola, un super atleta. Era come Jim Thorpe, ma la guerra lo ha cambiato. Se si potesse vedere come era prima, appariva come il ragazzo perfetto.