Pokémon Scarlatto e Violetto: trailer presenta Gimmighoul, il nuovo Pokémon

The Pokémon Company ha condiviso un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto. Il filmato, che trovate qui sotto, presenta un adorabile nuovo Pokémon: Gimmighoul. Vediamolo in azione:

Esteticamente, Gimmighoul assomiglia ad un insetto con una moneta sulla schiena e per poterlo ottenere in Pokémon Scarlatto e Violetto dovremo per forza far interagire i giochi anche con Pokémon GO. Possiede inoltre due forme: la Forma Scrigno e la Forma Ambulante. Nella prima forma, Gimmighoul è di tipo Spettro e possiede l’abilità Paura, mentre per quanto riguarda la seconda non abbiamo ancora informazioni su quali saranno le abilità da poter sfruttare.

Probabilmente ne sapremo di più in prossimità del lancio previsto per il 18 novembre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.