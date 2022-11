Oscar 2023: Jimmy Kimmel presenterà l’evento

La notte degli Oscar 2023 ha trovato il suo presentatore: stiamo parlando di Jimmy Kimmel, il conduttore del celebre programma americano Jimmy Kimmel Live!, che tornerà a condurre una cerimonia delle statuette dopo essere stato sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles già nel 2017 e nel 2018.

La cerimonia degli Oscar 2023 si terrà il 12 marzo prossimo. I produttori Glen Weiss e Ricky Kirshner hanno dichiarato di essere “super entusiasti per il fatto di avere Jimmy Kimmel presente per la terza volta su questo palco.”

Lo stesso conduttore ha aggiunto:

Essere invitato a presentare la cerimonia degli Oscar per la terza volta può essere considerato un grande onore o una grande trappola. Ma al di là di tutto, sono grato all’Academy per essersi rivolti a me così in fretta dopo che tutti gli altri si sono rifiutati.