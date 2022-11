Gears of War: Netflix realizzerà un film live-action ed una serie animata

Netflix ha annunciato lo sviluppo di un film live-action e di una serie animata per adulti sul titolo videoludico Gears of War.

Arrivano delle novità per gli appassionati di videogiochi che amano vedere i propri titoli preferiti adattati sullo schermo: Netflix ha annunciato lo sviluppo di un film live-action e di una serie animata per adulti tratti da Gears of War.

L’annuncio è stato fatto attraverso Twitter, a 16 anni dall’anniversario di Gears of War, che venne anciato nel 2006 come titolo per Xbox 360. Ecco il testo dell’annuncio:

Gears of War è uscito 16 anni fa, e, per celebrare questo anniversario, Netflix si è unita a The Coalition per adattare la saga videoludica trasformandola in un film live-action, a cui seguirà una serie animata per adulti. C’è il potenziale per ancora più storie da proporre.

Ricordiamo che la piattaforma streaming Netflix ha già lavorato a diversi adattamenti da popolari videogiochi: su tutti possiamo menzionare il successo di The Witcher che è diventato un telefilm con Henry Cavill protagonista. Ma possiamo citare anche la serie animata Cyberpunk: Edgerunners, ed i progetti distribuiti nel corso di questo 2022 su Resident Evil.

Gears of War si incentra sui soldati della Squadra Delta che combattono per salvare gli umani del pianeta Sera da un nemico conosciuto come L’Orda di Locuste.