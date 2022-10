The Witcher: Henry Cavill lascia il ruolo a Liam Hemsworth

Verrebbe da pensare a uno scherzo di Halloween ma, invece, è tutto vero: a partire dalla quarta stagione di The Witcher, a vestire i panni di Geralt di Rivia non sarà più Henry Cavill ma Liam Hamesworth. A confermarlo gli account Twitter ufficiali dei due attori e un comunicato sul sito TUDUM di Netflix.

Henry Cavill su Instagram: “Some news to share from The Continent… My journey as Geralt of Rivia has been filled with both monsters and adventures, and alas, I will…”

Il mio viaggio come Geralt di Rivia è stato infarcito sia di mostri che di avventure, ma ahimé poserò il medaglione e le mia spade per la stagione quattro. In mia vece, il fantastico signor Liam Hemsworth prenderà su di sé il mantello del Lupo Bianco. Proprio come i più grandi personaggi letterari, passo la torcia con riverenza, per il tempo investito a incarnare Geralt e l’entusiasmo di vedere la versione di Liam di quest’uomo così affascinante e sfaccettato. Liam, mio caro gentiluomo, questo personaggio ha una profondità enorme e meravigliosa, goditi il tuffo e la scoperta di quel che puoi trovare.

Liam Hemsworth su Instagram: “As a Witcher fan I’m over the moon about the opportunity to play Geralt of Rivia. Henry Cavill has been an incredible Geralt, and I’m…”

Come fan di The Witcher sto volando sulla Luna per via dell’opportunità di impersonare Geralt di Rivia. Herny Cavill è stato un incredibile Geralt, e sono onorato che mi stia passando le redini permettendomi di prendere le lame del Lupo Bianco per il prossimo capitolo della sua avventura.

Henry, sono stato un tuo fan per anni e sono stato ispirato da quel che hai apportato a questo personaggio tanto amato. Potrei avere degli stivali piuttosto grossi da riempire ora, ma sono davvero esaltato per essere entrato nel mondo di The Witcher.