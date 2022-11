Apple, scordatevi di avere un iPhone 14 Pro questo natale: le fabbriche Foxconn dimezzano la produzione

Apple ha confermato che le nuove restrizioni decise dalle autorità cinesi in risposta ad una nuova ondata di contagi avranno gravi conseguenze sulla produzione dei nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Le spedizioni dei nuovi modelli saranno inferiori a quanto programmato per diverse settimane, ha fatto sapere l’azienda.

Alcuni dei principali partner asiatici di Apple sono stati costretti a dimezzare l’operatività delle loro fabbriche, con gravi conseguenze sulla produzione dei nuovi iPhone 14. Nello specifico, le nuove restrizioni hanno avuto un impatto sullo stabilimento di Zhengzhou della Foxconn, uno dei principi siti di assemblaggio e produzione degli iPhone.

Le restrizioni imposte dal governo a causa della pandemia hanno avuto un impatto, solo temporaneo, sul principale impianto della filiera di produzione degli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, ossia la fabbrica di Zhengzhou, in Cina. Sebbene l’impianto sia ancora in funzione, sta operando ad una capacità significativamente ridotta. Ovviamente, come sempre fatto, stiamo dando priorità alla salute e alla sicurezza dei lavoratori della nostra catena di approvvigionamento

si legge in una nota di Apple. L’azienda ha confermato che la domanda per i nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max rimane estremamente alta e che potrebbe essere molto difficile garantire tutti gli ordini durante le festività natalizie – uno dei periodi dell’anno tipicamente più ‘caldi’ per Apple. Inoltre, è possibile che anche i tempi d’attesa dei clienti che hanno già ordinato un telefono durante le scorse settimane possano prolungarsi ulteriormente.