Imballaggi: il regolamento europeo sul riutilizzo che non piace alle aziende

Il prossimo 30 novembre sarà pubblicato il nuovo regolamento dell’Unione Europea sugli imballaggi che punterà a far ruotare tutto attorno ai concetti di riutilizzo e riciclo, allo scopo di ridurre la quantità di nuovi imballaggi immessi sul mercato.

Il “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” introdurrebbe l’obbligo di sistemi di deposito per contenitori monouso e un aumento dell’obbligo di riciclo dell’Unione Europea. In più nella bozza di testo è prevista anche una riduzione della produzione di imballaggi pro capite del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040.

Le aziende vedono in questa decisione un rischio per milioni di posti di lavoro e, di conseguenza, dei gravi danni in alcuni settori del commercio. Secondo i dati, in Italia questo nuovo regolamento rischia di travolgere più di 700mila aziende, andando a colpire un sistema che ha un primato europeo nell’industria del riciclo.