Vacanze: come cambiano in modalità green

Uno dei temi maggiormente dibattuti negli ultimi tempi è l’inquinamento e tutto ciò che riguarda la tutela ambientale. Oggi sono presenti una serie di azioni e di campagne di sensibilizzazione che quindi cercano di far cambiare le abitudini di tutti noi rendendole più green e sostenibili.

Questo può riguardare anche il modo in cui si vive la propria vacanza. In questo articolo capiremo il legame tra vacanza e sostenibilità.

Quello che devi sapere sui viaggi e su come stanno cambiando

Quello che sta cambiando anche nel panorama italiano è la modalità di vacanza. Sicuramente è ancora vivo l’ideale delle vacanze costose e “eccessive” ma sta prendendo sempre più piede anche una versione green delle vacanze. Ovviamente ciò include delle scelte consapevoli come gli hotel in cui pernottare ma anche i mezzi di trasporto da utilizzare.

Insomma un vero e proprio cambiamento che sta diventando sempre più realtà. In che modo sta avvenendo tutto questo? Come si stanno trasformando le vacanze e le modalità di viaggio? Ne parliamo di seguito nello specifico.

Turismo green: ecco un cambiamento importante

Nonostante la vacanza green possa sembrare un’utopia o qualcosa di davvero “distante” dalla nostra mentalità comune, i dati di vari studi mostrano un’inversione di rotta. Tali studi, infatti, mostrano come una buona parte degli italiani preferiscano delle vacanze in modalità green che quindi siano sostenibili per l’ambiente. Uno di questi studi è quello attuato da Deloitte in collaborazione con AICEO-Associazione Italiana Ceo.

Questo studio mostra come una buona percentuale di italiani sia consapevole di quanto siano importanti le scelte responsabili e green. Questa sensibilità non è presente solo a livello teorico in quanto anche una buona percentuale dichiara di scegliere e progettare la propria vacanza in base a questi criteri. Inoltre da molti viene aggiunto come si sia disposti a pagare un prezzo maggioritario per attuare scelte responsabili; ad esempio si è disposti a pagare di più un hotel che è sostenibile.

Ovviamente questo è un dato forte e di grande importanza in quanto mostra quanto la tematica sia ormai parte della mentalità di molti.

Come si realizza, però, un viaggio green? Cosa bisogna attuare? Ecco qualche elemento importante che fa la differenza.

Riduzione degli sprechi

Un primo elemento che molti attuano anche quando sono in vacanza è proprio la riduzione degli sprechi. Se fino a qualche tempo fa l’idea era quella che in “vacanza era tutto concesso”, oggi ciò viene vissuto molto meno.

Quello che emerge è un senso di responsabilità e di voglia di fare la propria parte in una lotta per la tutela dell’ambiente. Cosa si fa, quindi, per ridurre gli sprechi?

Sicuramente vengono messe in atto varie azioni come la riduzione dei consumi della plastica, soprattutto delle bottiglie. In alcuni casi l’uso delle bottiglie di plastica viene anche meno tramite l’utilizzo delle borracce che quindi risultano essere utili.

Oltre alla plastica, anche in vacanza si cerca di ridurre l’eccessivo uso di elettricità e di acqua. Ad esempio si cerca di limitare la frequenza delle docce o comunque di non consumare eccessivamente risorse necessarie a molti.

Mezzi di trasporto consapevoli

Un’altra scelta che oggi molti attuano per rendere la propria vacanza green è quella di utilizzare mezzi di trasporto pubblici. Anche qui c’è un vero e proprio cambiamento di rotta. Fino a qualche tempo si prediligeva il viaggio in macchina così da spostarsi comodamente.

Oggi questo è cambiato. Molti scelgono di usare i mezzi pubblici sia per raggiungere la propria destinazione sia per muoversi durante il soggiorno come la bici a noleggio.

Questo, sicuramente, incide notevolmente sulle emissioni di elementi inquinanti nell’ambiente e permette comunque di vivere ottimamente la propria vacanza.

Mete indicate

Altra scelta consapevole che quindi rende la vacanza green è la scelta della meta. Sicuramente si consiglia di scegliere mete che siano poco affollate.

Ad esempio spesso viene scelta la montagna in quanto permette di immergersi nella Natura. Questo contatto diretto, quindi, va a facilitare la scelta responsabile in quanto ci si sente spesso in armonia con l’ambiente. Inoltre spesso è una meta che non richiede un dispendio di energie; ad esempio in estate si può optare anche per il campeggio.

Altra meta scelta è quella del mare. In questo caso, però, è consigliabile scegliere un mare che sia incontaminato quindi lontano dalla frenesia e dagli eccessi. Ad esempio il mare di luoghi incontaminati e selvaggi può garantire un contatto con la Natura. In questi casi ci sono anche delle residenze ecocompatibili da poter affittare così da avere una vacanza green.

Insomma scegliere di fare una vacanza green è possibile se si sceglie di fare attenzione a alcuni dettagli. Questo soprattutto se si sceglie di mettere in campo il proprio senso di responsabilità che è importante anche in vacanza.