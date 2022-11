India: il primo villaggio interamente alimentato dall’energia solare

L’energia rinnovabile non è solo un elemento essenziale per la transizione ecologica, ma può essere anche un’opportunità di crescita economica per le piccole comunità. Un esempio è il villaggio di Modhera, nello stato del Gujarat, in India, il quale è alimentato esclusivamente a energia solare. Tutte le abitazioni (circa 1’300) hanno un impianto fotovoltaico sul proprio tetto che ne soddisfa il fabbisogno energetico e, in alcuni casi, è in grado di produrre energia in eccesso, diventando, così, fonte di guadagno.

Gli abitanti del villaggio possono quindi, grazie all’energia prodotta dagli impianti, utilizzate oggetti ed elettrodomestici senza pesare sulle bollette e sull’ambiente. La testimonianza di alcuni abitanti di Modhera sono riportate sul sito delle Nazioni Unite. Il villaggio ospita l’iconico Sun Temple il cui parcheggio, oggi, è ricoperto da pannelli solari e stazioni di ricarica per auto elettriche.