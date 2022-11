Westworld 5 non si farà: HBO cancella i progetti futuri per il serial di Jonathan Nolan

Dall’essere una delle serie più acclamate alla cancellazione senza giungere a un vero finale: il triste destino di Westworld, che non avrà una stagione conclusiva. Un triste destino che ha travolto la serie ideata da Jonathan Nolan e Lisa Joy e che tanta fortuna aveva avuto inizialmente.

Lo show, che accumulato negli anni ben 54 nomination (e una vittoria) agli Emmy, si trova ora nella scomoda posizione di non poter assicurare ai fan neanche un finale degno, dopo sei anni di fedeltà e interesse… invero chiaramente scemato, ultimamente.

La quarta stagione è andata in onda (anche in Italia, su Sky) quest’estate, quasi in sordina, cosa molto strana per una delle serie che, invece, nel 2016 aveva fatto più parlare di sé per valori produttivi, cast in parte e trame coinvolgenti, ispirate al classico della fantascienza omonimo del 1973 (noto nel nostro paese col nome de Il mondo dei robot) scritto e diretto da Michael Crichton, ideatore di E.R. – Medici in prima linea e autore di Jurassic Park.

Nolan, giusto un mese fa, aveva ancora buone speranze di poter concludere il serial con una quinta stagione:

Abbiamo sempre pianificato per una quinta stagione, quella finale. Siamo ancora in trattative col network. Speriamo davvero di convincerli.

Anche la co-creatrice Lisa Joy aveva idee in merito:

Jonah e io abbiamo sempre avuto in mente un finale, che speriamo di raggiungere. Perché non ci siamo ancora arrivati, decisamente.

Tuttavia, sembra che la discesa piuttosto palese nei favori del pubblico abbia colpito negativamente la dirigenza HBO, soggetta negli ultimi tempi – come tutte le divisioni di Warner Bros. Discovery – a tagliare i rami secchi o poco produttivi.

Questo il comunicato di HBO in proposito:

Durante le scorse quattro stagioni, Lisa e Jonah hanno portato gli spettatori in un’odissea che li ha mandati fuori di testa, alzando l’asticella a ogni passo. Siamo loro incredibilmente grati, insieme a tutto il talentuoso cast, ai produttori e alla troupe, e a tutti i nostri partner di Kilter Films, Bad Robot e Warner Bros. Television. È stata un’emozione unirci a loro in questo viaggio.

Westworld è “un’oscura odissea che racconta la nascita dell’intelligenza artificiale e dell’evoluzione del peccato” stando alla sinossi ufficiale. La serie, ambientata tra un futuro prossimo e un passato reinventato, si muove attraverso un mondo in cui qualsiasi istinto umano, nobile o basso che sia, può essere soddisfatto; un mondo in cui non esistono regole, limiti o conseguenze, proprio grazie al progresso delle AI… che potrebbero sconvolgere il mondo.

Nella quarta stagione sono tornati tra i protagonisti Evan Rachel Wood, la vincitrice dell’Emmy Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan. New-entry nel cast la vincitrice del premio Oscar per West Side Story Ariana DeBose.

Leggi anche: