Re-shoes: nuovo progetto sostenibile per Scarpa

Scarpa è un’azienda che produce calzature per la montagna e le attività outdoor. Ecco che lancia un progetto per riciclare scarpe con una soluzione sostenibile.

Nasce il progetto “Re-shoes” realizzato da Scarpa, un’azienda produttrice di scarpe per la montagna e le attività outdoor. Una soluzione valida alternativa di natura circolare e sostenibile per riciclare le scarpe ormai da buttare all’interno dell’industria calzaturiera. Il progetto avrà 42 mesi di tempo per svilupparsi e mettere in commercio un nuovo modello di scarpa. Un modello creato con la raccolta, selezione e riciclo di scarpe giunte a fine vita.

Scarpa opererà in Italia, Germania e Austria per accumulare 15mila paia di scarpe del modello “Mojito” dai consumatori. Poi queste calzature verranno riciclate creando il nuovo modello. Si ha così una riduzione dei gas serra del 52,4%, del 50% invece di sostanze chimiche, del 65% di acqua e del 54,5% di energia. La pelle riciclata delle scarpe si basa su Evolo, un processo che raggiunge fino al 20% del riciclato industriale. Si può arrivare a un aumento della quantità del 50%. Particolare attenzione sarà sulla gestione degli scarti di gomma pre-consumo creati nel taglio delle parti di scarpe.

Il valore del progetto “Re-shoes” è di 2,6 milioni di euro mirando a un’economia circolare sostenibile a livello energetico nel periodo 2021-2027. Il progetto fa parte di Life, programma con cui l’Ue stanzia finanziamenti per tutelare l’ambiente e lottare contro il cambiamento climatico.