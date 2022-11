Lucca Comics Story: da oggi in vendita il libro dedicato alla storia della manifestazione

Da oggi, 4 novembre, è in vendita Lucca Comics Story, pubblicato da Edizioni NPE, un saggio che porta in libreria la storia della fiera del fumetto più grande d’Italia, e una delle maggiori in Europa: Lucca Comics & Games. Dalla genesi della manifestazione – raccontata da coloro che ne furono i protagonisti – passando per le fasi che hanno condotto alla sua evoluzione, fino ad arrivare allo straordinario successo raggiunto con le ultime edizioni.

Il libro è in vendita a 14,90 euro, composto da 144 pagine. Ecco la copertina.

Se oggi il nome di Lucca è conosciuto in tutto il mondo, lo si deve non solo alle sue bellezze architettoniche, ma anche a questa fiera capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori di tutte le età, provenienti da tanti Paesi diversi.

Il libro approfondisce figure e iniziative culturali che hanno caratterizzato l’evento, con inediti retroscena e pagine ricche di immagini che illustrano i diversi periodi del festival: dal bianco e nero delle prime edizioni, ai colori vivaci di quelle più recenti.

Il volume reca la firma di Massimo Di Grazia – per sette anni presidente e poi amministratore delegato del festival – che ha contribuito al grande sviluppo della manifestazione. In libreria dal 4 novembre.