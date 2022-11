Il più grande telescopio del mondo è stato messo fuori uso dagli hacker

Uno dei più importanti e grandi telescopi al mondo è stato messo KO dagli hacker. "Non sappiamo quando potrà tornare online".

Uno dei più importanti e grandi telescopi al mondo è stato messo KO dagli hacker. Gli amministratori dell’Osservatorio Atacama Large Millimeter Array (ALMA) sono stati costretti a sospendere tutte le attività, dopo che un attacco informatico ha messo fuori uso i suoi servizi informatici.

L’ALMA si trova in Cile e viene utilizzato ogni giorno da migliaia di scienziati in tutto il mondo. Le sue rilevazioni hanno portato a scoperte fondamentali per l’osservazione dei corpi celesti. Nel 2019 l’ALMA ha contribuito allo scatto della prima foto di un buco nero – assieme a molti altri telescopi e nell’ambito del progetto Event Horizon Telescope.

Fuori uso il sito internet dell’osservatorio, gli amministratori sono stati costretti a bloccare tutti gli accessi da remoto, di fatto sospendendo le attività del centro. Fortunatamente è stato confermato che l’attacco non ha prodotto in alcun modo danni irreparabili alla strumentazione, né tantomeno allo stesso telescopio.

Nonostante il telescopio e le sue 66 antenne ad alta precisione siano in perfetta salute, i lavori di ripristino e messa in sicurezza della rete potrebbero richiedere ancora molto tempo. “Non sappiamo quando il telescopio potrà tornare in funzione”, hanno fatto sapere le autorità. I motivi dell’attacco sono ignoti.