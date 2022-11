Granchi rossi: migrazione a Christmas Island

La spettacolare migrazione dei granchi rossi sulla Christmas Island, isola australiana a sud dell’Indonesia, ha avuto inizio. Quando i maschi raggiungeranno la costa creeranno delle tane per accoppiarsi. Fra ottobre e novembre arriva la stagione delle piogge e migliaia di granchi rossi abbandonano le foreste per raggiungere le coste, dove depositeranno le uova.

Sull’isola molte strade vengono chiuse al traffico per far passare i granchi rossi e farli arrivare sulle spiagge sani e salvi. La durata della migrazione cambia a seconda delle fasi lunari. I maschi raggiungeranno per primi i litorali e realizzeranno le tane. Lì le femmine si accoppieranno con loro, alla fine i maschi torneranno nella fitta vegetazione dell’isola.

Le femmine restando nelle tane per due settimane potranno produrre fino a 100mila uova. All’arrivo dell’ultimo quarto di luna le uova verranno affidate all’alta marea, a contatto dell’acqua si schiuderanno. Le larve poi diventeranno piccoli granchi che durante i primi tre anni di vita si nasconderanno fra le rocce dell’entroterra. Una volta maturi a livello sessuale faranno le migrazioni come i loro simili. Sulla Christmas Island si contano circa 40-50 milioni di granchi rossi. La migrazione è talmente spettacolare tanto da attrarre turisti da tutto il mondo per scattare fotografie.