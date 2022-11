Enola Holmes 2: Millie Bobby Brown e Henry Cavill raccontano i due film

Millie Bobby Brown ed Henry Cavill hanno presentato in un video i due film su Enola Holmes, in occasione del lancio di Enola Holmes 2 su Netflix.

In occasione dell’uscita di Enola Holmes 2, Millie Bobby Brown ed Henry Cavill hanno presentato in un video i due film su Enola Holmes, descrivendo la trama al centro dei lungometraggi. Si tratta del modo migliore di lanciare il sequel di Enola Holmes, dal 4 novembre su Netflix.

Cos’è successo a Enola? E soprattutto, com’è arrivata a essere una detective incredibilmente giovane a mettere in crisi i due fratelli maggiori, Mycroft e Sherlock. Millie Bobby Brown e Henry Cavill ci raccontano la trama del primo film e ci danno qualche piccola anticipazione del secondo, in uscita solo su Netflix il 4 Novembre.

Fresca del successo del suo primo caso risolto, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) decide di seguire le orme del famoso fratello Sherlock (Henry Cavill) e apre la sua agenzia investigativa, scoprendo che la vita da detective a contratto non è priva di problemi. Rassegnata ad accettare la cruda realtà della vita adulta, la giovane sta per chiudere bottega quando una fiammiferaia squattrinata le offre il suo primo vero incarico: ritrovare la sorella scomparsa. Ma il caso è più complesso del previsto ed Enola si ritrova in un mondo pieno di pericoli: dalle sinistre fabbriche e i vivaci locali londinesi all’alta società fino al 221B di Baker Street. Davanti a un pericoloso complotto, Enola chiede l’aiuto degli amici e anche del fratello per andare a fondo del mistero. L’agenzia si rimette in moto!