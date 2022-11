Venerdì 13: i primi dettagli sulla serie TV in lavorazione

Dopo che sono state superate le questioni legali che hanno creato un contenzioso tra Victor e Sean S. Cunningham sui diritti di sfruttamento di Venerdì 13, è stata già messa in lavorazione una serie TV sul franchise (anche se televisione e cinema sono due questioni differenti del franchise, come avremo modo di vedere). Da poco sono trapelati alcuni dettagli sul progetto, ed a parlare è stato lo stesso creatore della serie Bryan Fuller, che farà da showrunner e produttore esecutivo.

La serie prequel sarà sviluppata da A24 assieme a Peacock, ed il telefilm su Venerdì 13 è stato presentato come un prequel che espanderà il franchise, ma gli ultimi dettagli hanno fatto trapelare anche qualcosa in più. Secondo le parole di Fuller:

Possiamo usare tutti i tipi di personaggi e location del franchise. Possiamo andare all’inferno, o nello Spazio. Non è detto che useremo tutto ciò che è stato proposto fino ad ora, ma se arriveremo a dieci stagioni farò pressione per andare nello Spazio.

E poi Fuller ha aggiunto:

Per quanto riguarda le questioni legali che hanno tenuto in sospeso il franchise, Fuller ha dichiarato:

La A24 e Marc Toberoff, che è l’avvocato di Victor Miller, hanno avuto una bella e tormentosa conversazione sui diritti di Venerdì 13. Essendo una serie TV in streaming abbiamo la possibilità di sfruttare qualsiasi cosa del franchise. I diritti del film sono una cosa completamente diversa. Riguardano la New Line Cinema, e di mezzo c’è davvero un casino che farà fatica a sciogliersi presto, mentre noi della televisione possiamo accedere a tutto ciò che è stato fatto su Venerdì fino ad ora.

Victor Miller avrebbe avuto la ragione sul contenzioso legale, ma il regista Sean S. Cunningham non molla, al punto che nella sua bio avrebbe citato un nuovo progetto su Venerdì 13 in lavorazione. Ecco il testo:

Sean S. Cunningham ha diretto e prodotto il seminale horror Venerdì 13, ed ha creato l’iconico villain Jason Voorhees. Il film ha generato 12 lungometraggi, con il tredicesimo in programmazione per il prossimo anno.

E proprio l’idea d portare Venerdì 13 di nuovo sul grande schermo è un’idea che stuzzica molti addetti ai lavori. Tra questi c’ anche Jason Blum, che ha descritto Venerdì 13 come il film che lo ha più spaventato nella vita. Ecco le sue parole:

Non ho mai avuto così tanta paura come quando ho visto per la prima volta Venerdì 13, ero troppo giovane e questa cosa mi ha distrutto. Però è un film che tutti dovrebbero vedere nel mese di ottobre.