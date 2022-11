Hideo Kojima mostra le foto di Shioli Kutsuna dal set di motion capture del nuovo gioco

Hideo Kojima ha pubblicato le foto di Shioli Kutsuna dal set del motion capture dedicato al suo misterioso nuovo progetto, esattamente come ha fatto per Elle Fanning, dopo l’annuncio della sua presenza all’interno del cast.

Come potete vedere, anche in questo caso il celebre autore giapponese ha condiviso due scatti che ritraggono l’attrice in pose alquanto curiose. Il secondo, tra l’latro, rievoca la stessa posa di Elle Fanning che ricorda molto da vicino quella di BB in Death Srtranding.

Del resto, in queste ultime settimane, sono stati molti i fan che hanno ipotizzato che il nuovo gioco di Kojima potesse essere proprio Death Stranding 2, anche in seguito ai recenti indizi spuntati in rete. Per scoprirlo, dovremo sicuramente attendere un annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare in occasione dei prossimi The Game Awards, in programma per l’8 dicembre 2022.