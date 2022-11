Avatar: La Via dell’Acqua, nuovo trailer italiano e poster ufficiale

Il nuovo trailer italiano e una inedita locandina ufficiale di Avatar: La Via dell’Acqua, primo sequel di Avatar – il film di James Cameron con il maggior incasso di tutti i tempi e vincitore di tre Premi Oscar – è stato rilasciato da 20th Century Studios Italia. La pellicola arriverà il 14 dicembre nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Con Avatar: La Via dell’Acqua, l’esperienza cinematografica raggiunge nuove vette: Cameron trasporta il pubblico nel magnifico mondo di Pandora in un’avventura spettacolare e ricca di azione. Per celebrare l’uscita del trailer e del poster di Avatar: La Via dell’Acqua, uno straordinario spettacolo di luci con alcune immagini del film sarà proiettato sulle cascate del Niagara.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.

Leggi anche: