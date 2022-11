Apple produrrà mai televisori? Ecco cosa dovresti sapere

Software impeccabili, attenzione maniacale per il design e prestazioni in grado di soddisfare i clienti più esigenti. L’approccio di Apple ai prodotti hardware si sposerebbe benissimo con il mercato dei televisori di fascia alta, ma per il momento l’azienda se ne è sempre tenuta ben distante. Perché?

Sono moltissimi gli utenti che ciclicamente si chiedono se Apple produrrà mai televisori. Del resto, Apple produce già monitor eccellenti per i professionisti, un televisore targato Apple non sarebbe affatto male. A maggior ragione se si considera che Apple vende già i dispositivi Apple TV ed ha un servizio di VoD che potrebbe integrare all’interno dei suoi prodotti, aumentando la fidelizzazione dei suoi clienti. In tutta onestà, un televisore OLED prodotto da Apple ci farebbe moltissima gola.

Dunque, perché fino ad oggi Apple non ne ha mai prodotti? Se lo è chiesto il sito knowyourmobile.com, fornendo quattro possibili ragioni.

Negli USA i consumatori cambiano auto più spesso delle loro TV

A differenza di altri prodotti tech, i televisori hanno ancora un ciclo vita estremamente esteso. Il consumatore medio mantiene la stessa TV per almeno cinque anni e tantissimi consumatori non cambiano TV per oltre dieci anni. Paradossalmente, negli USA i consumatori cambiano auto più spesso delle loro TV. Anche per questo, quello dei televisori è un mercato che fa poca voglia ad Apple, abituata a trionfare in mercati – come quello degli smartphone o dei laptop – dove i consumatori tengono ad acquistare un nuovo prodotto ogni 3 o 4 anni.

È un mercato già estremamente affollato

È un mercato già estremamente affollato. A che pro entrare in un nuovo mercato con il rischio di occupare un market share risibile? Il mercato degli smartphone conta appena cinque grossi produttori che si prendono il grosso delle fette della torta (e Apple è uno di questi). Al contrario, il mercato delle TV conta già dozzine di produttori diversi con un’esperienza che in alcuni casi è pluridecennale. Anche per questo motivo, quella delle TV rischia di essere una scommessa con troppe poche possibilità di vincita per Apple.

Cosa rimane da innovare nel settore delle TV? Almeno in passato, Apple si è distinto come marchio in grado di rivoluzionare ogni mercato con prodotti inediti e mai visti prima. L’era degli smartphone è stata effettivamente aperta dagli iPhone. “Evidentemente Apple ritiene di non avere nulla di aggiungere a ciò che viene già proposto dagli altri produttori”, sintetizza knowyourmobile.com.

I margini di guadagno per i produttori di TV sono piuttosto bassi e i prezzi si stanno spostando sempre di più verso il basso. Questo è in parte una conseguenza di tutti gli altri punti che abbiamo appena visto. Molta competizione, costi di ricerca e sviluppo altissimi con un ritorno molto in là nel tempo e le abitudini dei consumatori fanno sì che i produttori siano costretti a vendere i loro prodotti con un ritorno più modesto di quello di altri mercati dell’elettronica di consumo. Considerato che in alcuni casi Apple opera con margini di guadagno superiori al 30%, ben si capisce perché la Mela sia stata così disinteressata al mercato dei televisori. Quantomeno fino ad oggi, un domani… chissà.