Lillo Petrolo e Frank Matano: sold out al cinema Astra a Lucca Comics and Games

Frank Matano e Lillo Petrolo hanno conquistato il pubblico al Cinema Astra a Lucca Comics & Games con un panel dedicato alla comicità. Dopo il sold out registrato in occasione del panel con il cast de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Prime Video ha portato al pubblico lucchese un incontro tutto da ridere, moderato da Guglielmo Scilla.

Lillo Petrolo e Frank Matano hanno presentato in anteprima clip inedite dei loro nuovi show Prova Prova Sa Sa – un comedy show incentrato sull’improvvisazione disponibile dal 2 novembre su Prime Video – e Sono Lillo – nuova serie Original italiana sul personaggio iconico Posaman disponibile dal 5 gennaio – e LOL Xmas Special: Chi ride è Fuori, lo speciale natalizio in arrivo sempre su Prime Video il 19 dicembre con alcuni concorrenti della prima e seconda stagione di LOL: Chi ride è Fuori, la serie comedy italiana da record.

Prime Video ha portato all’evento più amato dai fan, il Lucca Comics & Games, i suoi show e i suoi talent in una serie di appuntamenti imperdibili ed esclusivi tra cui la nuova esperienza immersiva dedicata al pubblico di Lucca Comics & Games, ispirata a tre innovative serie Original di Prime Video: The Boys, INVERSO – The Peripheral e per la primissima volta Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Situata in Piazzale Arrigoni e nel Sotterraneo di San Colombano, i fan che visiteranno Piazza Prime Video potranno diventare i nuovi agenti sul campo della Vought con The Boys, dare uno sguardo al futuro del 2032 con INVERSO – The Peripheral e vivere le meraviglie de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

