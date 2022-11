Droni: prevengono i ritardi dei treni

I droni in Inghilterra si usano per prevenire i ritardi dei treni causati da persone non autorizzate. Si tratta dell’accumulo di 48.702 minuti di ritardo.

Ora i droni nel Regno Unito, per volere della Network Rail, servono a prevenire i ritardi dei treni causati dalla presenza di persone non autorizzate. La Network Rail è proprietaria della maggior parte di infrastrutture ferroviarie in Inghilterra. Nel 2021 sono stati registrati 1.105 casi di presenza di persone in zone non autorizzate nella tratta ferroviaria. Ciò ha accumulato ben 48.702 minuti di ritardo nel traffico ferroviario.

Ecco che i droni monitorando le persone non autorizzate possono aiutare con un tempestivo intervento evitando i ritardi dei treni. L’obiettivo è ridurre i ritardi dei treni controllando in modo preventivo certe zone, dove è possibile intervenire tempestivamente. Uno scopo che può prevenire anche possibili incidenti causati dalla presenza di individui non autorizzati in determinate aree.

I droni sono utilizzati per prevenire i ritardi dei treni sono anche utili alle attività di controllo sullo stato di conservazione delle linee dei binari. Il progetto della Network Rail contro i ritardi dei treni ha anche un rendiconto economico. Nel 2021 ha affermato che il ritardo accumulato ha un costo pari a 4 milioni di dollari.

Stiamo già vedendo i vantaggi di avere questa tecnologia, in termini di trovare rapidamente le persone e ridurre la durata dei ritardi per i passeggeri.

direttore della Network Rail

I droni quindi sono validi per differenti applicazioni anche nello stesso settore!