L’iPhone 14 Pro per sceicchi: ha un Rolex Daytona incastonato nella scocca

Caviar torna a stupirci con le sue rielaborazioni degli smartphone all’insegna del lusso sfrenato e dotate della classe e dell’eleganza (lol) di un oligarca russo. Questa volta è il turno del nuovo iPhone 14 Pro “Rolex Edition”.

Caviar ha realizzato un iPhone 14 Pro con un Rolex Daytona incastonato nella scocca posteriore. Costa oltre 130.000 dollari.

Fa parte della serie Grand Complications, cioè i prodotti più costosi ed “esclusivi” di Caviar. Come si intuisce dal nome, la scocca del telefono ora ospita un Rolex Daytona. Il prezzo? Ben 133.670$. “Abbiamo voluto omaggiare la grande storia di Rolex con un nuovo prodotto della Grand Complication”.

Per inciso, la serie ad oggi include solo due telefoni: l’altro ha un case con veri denti di T-Rex. Caviar non produce telefoni, ma si è specializzata nella rielaborazione dei telefoni top di gamma dei principali marchi – soprattutto Apple e Samsung.

I telefoni di Caviar si distinguono per l’utilizzo di materiali ultra premium, tra cui platino, titanio, oro, argento e pietre preziose di ogni tipo. Tra le altre cose, Caviar ha prodotto dei telefoni con inserti in vero meteorite, oltre che telefoni con piccole reliquie incastonate nella cassa, tra cui un frammento del dolcevita di Steve Jobs e un frammento del relitto del Titanic. In passato Caviar ha realizzato anche una Playstation 5 placcata in oro.