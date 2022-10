Instagram nel caos: profili cancellati senza motivo, follower in calo e le foto non si caricano

Instagram non carica le foto? Non sei l’unico, tranquillo: sono già migliaia le persone che hanno segnalato problemi con il social di Meta. Oggi, 31 ottobre 2022, risultano dei problemi di rallentamento o mancato caricamento del feed di Instagram.

In genere gli utenti riescono ad accedere normalmente ad Instagram o ad inviare i messaggi, mentre il caricamento dei post risulta impossibile. Alcuni altri utenti sostengono invece di aver problemi ad utilizzare il social nel suo complesso, e dunque non riescono nemmeno ad inviare o ricevere messaggi.

Oltre al feed generale, sembra che non sia nemmeno possibile accedere ai profili degli utenti, inoltre non è possibile caricare e riprodurre nemmeno i Reel, cioè i video di Instagram.

Problemi diffusi, ma non per tutti: sembra che nonostante i disservizi diffusi a livello internazionale, alcuni utenti non abbiano alcun problema ad accedere ed utilizzare Instagram. È l’ennesimo inciampo per Meta: nel passato recente anche Facebook aveva avuto problemi simili.

Più recentemente, la settimana scorsa, era stato il turno di WhatsApp: l’applicazione di messaggistica era andata completamente in tilt, impedendo l’invio e la ricezione dei messaggi per numerose ore. Quest’ultimo disservizio ha suscitato la collera dell’amministratore delegato di TIM: “ci è costato oltre 40.000€ e non è un problema nostro”, ha detto alludendo al tempo perso dai call center per assistere i clienti della sua azienda.

Instagram sta sospendendo gli account senza motivo?

Ancora più grave, sembra che in queste ore Instagram abbia sospeso l’account di numerosi utenti arbitrariamente, senza fornire possibilità di reclamo. Sono numerosi gli utenti che hanno segnalato il problema su altri social, come Twitter.

Non è chiaro quanto sia diffuso quest’ultimo problema – che rischia di avere conseguenze più gravi e potenzialmente irreparabili per numerosi utenti.

Ciao bellissimi!

Sembra che Instagram stia avendo enormi problemi e a molti utenti compare la schermata in foto.

Sembra che Instagram stia avendo enormi problemi e a molti utenti compare la schermata in foto.

Se dovesse capitare anche a voi mantenete la calma e attendete che lo risolvano — Marcello (@marcello_depa) October 31, 2022

Al momento non sappiamo se i due episodi siano collegati tra loro. Vi aggiorneremo non appena usciranno ulteriori dettagli. Normalmente Meta è sempre molto puntuale nello spiegare le cause dei disservizi che affliggono le sue piattaforme.

me on my way to twitter after instagram randomly decides to suspend my account — mia.🌝 (@voilamia) October 31, 2022