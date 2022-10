WhatsApp non funziona: impossibile inviare e ricevere messaggi (non solo in Italia)

WhatsApp non funziona correttamente. Verso le 09:00 di oggi, martedì 25 ottobre, migliaia di persone in tutto il mondo sono rimaste tagliate fuori dal servizio.

WhatsApp non funziona correttamente. Verso le 09:00 di oggi, martedì 25 ottobre, migliaia di persone in tutto il mondo sono rimaste tagliate fuori dal servizio. Impossibile inviare o ricevere nuovi messaggi: se ci si prova il messaggio rimane in un limbo, con la classica clessidra che invita ad aspettare in eterno per l’agognata doppia spunta.

Il problema è diffuso capillarmente e sembra riguardare la stragrande maggioranza degli utenti. Come al solito, anche in questo caso il sito downdetector.com ci fornisce un’ottima cartina tornasole per farci un’idea dell’entità del problema. Già alle 09:10 di oggi oltre 20.000 utenti hanno segnalato di non riuscire più ad utilizzare WhatsApp.

Il problema non è circoscritto all’Italia. Sui social è possibile individuare segnalazioni anche da utenti francesi, tedeschi e di moltissimi altri paesi europei. Sempre su downdetector sono aumentate anche le segnalazioni di disservizi per altre piattaforme, tra cui Telegram, Facebook e Instagram. Ad ogni modo, non è detto che i problemi siano tutti collegati tra loro.

Ad esempio, ad una nostra prova ci è risultato effettivamente impossibile mandare e ricevere messaggi su WhatsApp, mentre non abbiamo avuto problemi a navigare su Facebook o comunicare su Telegram.

Meta non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Vista la portata del problema è probabile che nelle prossime ore l’azienda rilascerà una nota per spiegare cosa abbia causato il problema.