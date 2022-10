One Piece Film: RED, il video saluto di Renato Novara, le foto ufficiali e il romanzo

In seguito all'anteprima avvenuta a Lucca Comics, ecco le ultime novità legate a One Piece Film: RED.

Si è tenuta ieri l’anteprima italiana di One Piece Film: RED, nuovo capitolo cinematografico della saga ideata e portata avanti da Eiichiro Oda: invitandovi a leggere la recensione della pellicola, vi mostriamo anche le foto ufficiali e il video saluto del direttore del doppiaggio (nonché voce italiana di Luffy) e riportiamo anche l’annuncio dell’arrivo in Italia del romanzo tratto dal film.

Vi ricordiamo che le anteprime si svolgeranno il 7 e 8 novembre, in lingua originale e con sottotitoli; il film arriverà poi nelle sale cinematografiche il prossimo 1° dicembre in versione doppiata.

Il romanzo, tratto dal soggetto di Eiichiro Oda, è stato realizzato da Tsutomu Kuroiwa e Jun Esaka: arriverà nel nostro paese in primavera, naturalmente grazie a Star Comics, disponibile in fumetteria, libreria e sugli store online. Prezzo e foliazione ancora da rivelare. Questa la sinossi:

Uta, la misteriosa cantante con una voce prodigiosa, è la più grande star del mondo di One Piece! Quando viene annunciato che l’artista svelerà la sua identità nel corso di un concerto dal vivo, la notizia fa il giro di tutti i mari. All’evento senza precedenti è previsto un pubblico sterminato quanto eterogeneo, tra cui spiccano i Pirati di Cappello di paglia e importanti membri della Marina. Ma la voce di Uta non è una voce qualunque e nasconde un segreto in grado di scuotere il mondo dalle fondamenta… Rufy dovrà intervenire insieme a Shanks il Rosso, che ha un legame nascosto con la grande cantante!

