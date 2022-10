Lucca Comics & Games: video e foto dallo spettacolare padiglione Disney

In occasione dell’edizione 2022 di Lucca Comics & Games, i fan possono vivere un’esperienza unica all’interno del padiglione The Walt Disney Company Italia in Piazza San Michele. Qui è possibile fare un vero e proprio tour attraverso i mondi e gli universi di alcuni dei franchise più amati della Company, oltre a esplorarne di nuovi. Da Black Panther: Wakanda Forever passando per Strange World – Un Mondo Miserioso e Avatar: La Via dell’Acqua, fino ad arrivare alle due serie originali Disney+ targate Lucasfilm, Andor e Willow – la serie.

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

Proprio in occasione dell’uscita del film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, nelle sale italiane dal 9 novembre, Ivano Facchetti, artista contemporaneo ed esponente della corrente artistica SUPERPOP, ha realizzato cinque opere originali dedicate alla Maschera di Black Panther, il Super Eroe re di Wakanda: le opere sono state presentate in esclusiva in una Pop Art Gallery temporanea a Lucca Comics & Games il 28 ottobre all’esterno del Padiglione The Walt Disney Company Italia in Piazza San Michele a Lucca.

“Se sei in grado di emozionare con quello che fai, vivrai per sempre”. Questo assioma ben sintetizza la poetica artistica di Ivano Facchetti ma non solo, anche la storia di una maschera, che è molto più di un semplice oggetto, è un simbolo di coraggio, forza, determinazione e nuovi inizi. La maschera di Black Panther è stata creata con uno dei metalli più forti al mondo, il vibranio, simbolo del potere di Black Panther per Wakanda, e attraverso il film, fonte di ispirazione per la prossima generazione: “Che tu sia un uomo, una donna o un bambino, puoi indossare la Maschera per sentirti più forte e affrontare le tue sfide”.

LEGO

Anche in questa occasione, torna la consolidata collaborazione con il Gruppo LEGO, partner di lunga data che attraverso gli iconici mattoncini stimola la creatività di adulti e bambini. Pensate per stupire i visitatori del Lucca Comics & Games 2022, tre costruzioni 3D in scala 1:1 ispirate al mondo di Black Panther: Wakanda Forever: il trono, la lancia e l’inconfondibile maschera realizzati da Riccardo Zangelmi, unico LEGO Certified Professional Italiano. L’imponente trono, per il quale sono state impiegate ben 120 ore di lavoro, conta la bellezza di 35.000 mattoncini, arrivando all’incredibile peso di 95 kg! La maschera, che ha richiesto alla squadra un giorno intero per la sua costruzione, è formata invece da 4.000 elementi. Infine, la lancia, dal peso di 3 kg e formata da 1.000 mattoncini, ha impegnato ben 20 ore. Nel corso dell’evento, i tre modelli saranno a disposizione dei visitatori curiosi che potranno divertirsi a realizzare foto epiche come ricordo della giornata e sentirsi re e regine di Wakanda!

STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO

L’area dedicata a Strange World – Un Mondo Misterioso è una room immersiva con piante variopinte e luminose, cespugli di erba rosa e tronchi multiformi; insieme a immagini dei personaggi e alla presenza di SPLAT, con effetti sonori e luci colorate, tutto ciò fa da cornice a foto immersive e catapulta il visitatore nel mondo misterioso del film. Diretto da Don Hall, co-diretto e scritto da Qui Nguyen e prodotto da Roy Conli, l’originale avventura d’azione Walt Disney Animation Studios Strange World – Un Mondo Misterioso sarà disponibile nelle sale italiane dal 23 novembre.

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA

All’interno del padiglione non poteva mancare un’installazione interattiva e immersiva a 360° dedicata allo straordinario mondo di Avatar: La Via dell’Acqua. Un cubo led total immersive che accoglie l’utente all’interno regalando un’esperienza coinvolgente ed emozionante. Audio, video e luci sono coordinati per produrre uno show unico, ricreando due ambienti ispirati alla foresta bioluminescente di Pandora e al mondo sottomarino protagonista di Avatar: La Via dell’Acqua. È stata realizzata una straordinaria ricostruzione grafica, animazione e modellazione in 3D delle ambientazioni del film, con pareti led sulle 4 facciate, pavimento e soffitto, con una pixel density superiore ai 15 milioni di pixel mappate a 360 gradi con la tecnica del 6.1 camera rendering. L’esperienza è resa ancora più coinvolgente da un sistema di interattività sviluppato ad hoc, grazie al quale i movimenti delle persone che visiteranno l’installazione saranno mappati in tempo reale tramite l’utilizzo della tecnologia laser scan che li renderà partecipi e liberi di modellare le ambientazioni e di interagire con esse.

ANDOR E WILLOW – LA SERIE

Il padiglione ospita anche due aree dedicate a Lucasfilm. La prima trasporta i visitatori a fare un salto nell’iperspazio della nuova serie originale Disney+, Andor, disponibile in streaming in esclusiva sulla piattaforma con un nuovo episodio ogni mercoledì. La serie è il prequel del film spin-off Rogue One: A Star Wars Story, ambientata cinque anni prima delle vicende del film, con protagonista la spia ribelle Cassian Andor. I visitatori possono immergersi nell’area e scoprire anche i poster ispirati ad Andor, realizzati da artisti di vari paesi europei. L’area successiva è dedicata a Willow – la serie, la nuova serie originale Disney+ targata Lucasfilm che debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire dal 30 novembre. Quest’area offre al pubblico la possibilità di attraversare una foresta e scoprire il mondo di Willow – la serie.

DISNEY+

Infine, non poteva mancare un’area dedicata al mondo delle Disney+ Cards, il regalo perfetto per ogni fan! Alla fine del padiglione è infatti presente uno spazio dove poter acquistare le card appositamente realizzate in occasione del Lucca Comics & Games 2022.

DISNEY100

Il 16 ottobre 2023 ricorrerà il 100° Anniversario dal giorno in cui Walt e suo fratello Roy presentarono al mondo intero la magia Disney per la prima volta, portando meraviglia nella vita di milioni di persone. All’interno del padiglione, i visitatori trovano anche una room dedicata all’importante anniversario che li proietterà verso il nuovo secolo di magia Disney.

HASBRO FAN

Oltre al padiglione The Walt Disney Company Italia, i fan possono scoprire una straordinaria selezione per tutti i collezionisti Marvel e Star Wars all’interno dello stand Hasbro FAN in Piazza Santa Maria. Inoltre, c’è spazio anche per tante attività: per i fan Marvel, un pack real size di Marvel Legends Amazing Fantasy Spider-Man dove i visitatori possono impersonare l’action figure, oltre a prodotti dedicati al prossimo lungometraggio Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever. All’interno dello stand è anche possibile provare le repliche premium Marvel Legends.

Tutti gli appassionati di Star Wars possono trovare action figure da collezione, caschi elettronici e spade laser da provare per diventare dei veri cavalieri Jedi. Per immergersi ancora di più nella “galassia lontana lontana” presenti anche i Costuming fan group ufficiali di Star Wars!

Nell’area streaming dello stand Hasbro FAN, ogni giorno ci sono unboxing live di repliche esclusive firmate Marvel e Star Wars con famosi content creators come @victorlaszlo88, @andreabellusci, e altri ancora da scoprire visitando lo stand.

Leggi anche: