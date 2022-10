Insonnia: ecco gli esercizi più indicati

Se hai difficoltà a dormire o dormi male, potresti avere un deficit di attenzione e concentrazione. Ecco gli esercizi per trovare sollievo.

30—Ott—2022 / 10:00 AM

L’insonnia colpisce il 15% di persone al mondo. Dormire poco o farlo male può portare aspetti negativi a livello psicologico e fisico da non trascurare. Importante quindi avere un sonno sano e ristoratore. Gli esperti consigliano silenzio nella camera da letto, buio e una temperatura confortevole. Non bisogna fare pasti abbondanti e spegnere il telefono due ore prima di dormire, facendo ovviamente regolare attività fisica.

Studi recenti hanno evidenziato un’attività fisica regolare per aiutare chi soffre di insonnia cronica. Un metodo per addormentarsi facilmente e dormire più a lungo. Da un’approfondita analisi è venuto fuori che alcuni tipi di esercizio influiscono in modo positivo sul sonno. Ad esempio, ciclismo, corsa, camminata veloce e aerobica. Questi esercizi favoriscono l’efficienza del sonno, lo migliorano e aumentano la rapidità ad addormentarsi. Anche il sollevamento pesi può essere benefico sul sonno. Si tratta di un esercizio di resistenza che fa dormire meglio e permette di essere attivi durante il giorno.

Gli esperti però nonostante abbiano scoperto tale verità, non riescono a capire perché l’esercizio fisico migliori la qualità del sonno. L’esercizio fisico giova positivamente sul ciclo sonno-veglia che dura 24 ore ed è controllato da un orologio biologico. Quest’ultimo fa sì che il corpo rilasci un ormone chiamato melatonina che ci fa sentire la stanchezza. Essa raggiunge il picco tra le 2 e le 4 di notte poi diminuisce con il giungere del mattino. L’esercizio fisico, se praticato, spinge il corpo a sintetizzare questo ormone in anticipo, facendo addormentare le persone più velocemente.

Il sonno venendo migliorato ha effetti positivi su umore e salute mentale. Le endorfine, prodotte durante il sonno, migliorano l’umore e riducono ansia e depressione. L’esercizio fisico influisce vantaggiosamente anche sulla temperatura corporea. Durante l’allenamento la temperatura aumenta. Poi alla fine dell’esercizio la temperatura corporea interna torna normale facendo addormentare le persone più facilmente.

In sintesi, l’analisi di studio svolta suggerisce che solo 30-60 minuti di esercizio al giorno possono aiutare ad addormentarsi più facilmente. Inoltre, aiutano anche a dormire più a lungo senza continui risvegli. Gli esperti consigliano a chi soffre di insonnia di scegliere un tipo di allenamento che interessa di più e farlo regolarmente.