Avatar: La Via dell’Acqua durerà più di tre ore, nuovo trailer in arrivo mercoledì

Il nuovo capitolo della saga blockbuster di James Cameron, Avatar: La Via dell’Acqua, debutterà il 14 dicembre nelle sale italiane e un paio di giorni dopo in quelle americane: scopriamo ora che sarà un titolo che richiederà parecchia attenzione allo spettatore, dato che la durata complessiva della pellicola sarà di certo superiore alle tre ore.

Il montaggio è ancora in corso, dunque non c’è un minutaggio effettivo di riferimento, ma fonti confermano precedenti affermazioni del regista sull’effettiva lunghezza del film e che sicuramente il taglio definitivo supererà i 180 minuti, andando dunque a superare di almeno una ventina il capitolo capostipite, che durava due ore e quarantuno.

Inoltre, sembra che un nuovo full trailer atterrerà online mercoledì prossimo, 2 novembre, con molto footage inedito e nuovi dettagli su storia e personaggi.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, il film è interpretato da Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

