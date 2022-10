Viene sepolta viva dal marito violento, si salva grazie all’Apple Watch

Una donna di Seattle, di cui non è stato divulgato il nome, è sopravvissuta ad un tentativo di omicidio grazie al suo Apple Watch. Era stata sepolta viva dal marito, ma grazie all’orologio smart è riuscita ad avvertire i soccorsi e segnalare con successo la sua posizione.

Una storia da film degli orrori: la donna era stata imbavagliata e legata, e poi buttata in una fossa dove è stata sepolta mentre era ancora cosciente. Il marito, Chae Kyong An, dovrà rispondere delle accuse di lesioni, tentato omicidio, aggressione e rapimento.

La donna era riuscita a contattare i soccorsi durante la prima fase della lite, quando il marito l’aveva buttata a terra per poi lasciarla da sola per pochi minuti, forse per raggruppare l’occorrente per legarla. In quel frangente la donna ha contattato il 911 usando l’Apple Watch.

Successivamente Kyong An le ha rimosso l’orologio per poi prenderlo a calci, nel tentativo di renderlo inutilizzabile. Ma ormai era tardi, i soccorsi erano già partiti.

Kyong An è riuscito a portare la moglie in una foresta, dove ha poi seppellito la moglie. Fortunatamente le forze dell’ordine sono riuscite a risalire tempestivamente al luogo della sepoltura, portando in salvo la donna.

La donna aveva da tempo chiesto il divorzio e sarebbe stata proprio una lite sulla futura divisione dei beni ad aver suscitato il raptus di follia dell’uomo.