Mal di schiena: ecco il messaggio emotivo del tuo corpo

Sulla nostra povera schiena riflettiamo tensioni, stress, preoccupazioni e anche il peso delle responsabilità quotidiane. Ecco che il malessere fisico della nostra colonna vertebrale non è tutto sforzo fisico, ma è influenzato gran parte da motivi psicologici. La schiena è l’asse su cui poggia il nostro corpo composto da 33 vertebre. Proprio lungo la colonna vertebrale riversiamo le emozioni negative causando vari tipi di mal di schiena. Di seguito ciò che ci vuol dire il nostro corpo a seconda del punto in cui ci fa male la schiena.

Cervicale: I dolori nella parte superiore della colonna vertebrale sono associati alla struttura base dell’essere. I problemi cervicali nel gergo emotivo rappresentano chiusura, rigidità di pensiero, depressione, difficoltà a interagire con il mondo esterno o se stessi. Tocca principalmente chi ha preoccupazioni lavorative e chi ha un forte senso di responsabilità. Il dolore quindi tende a colpire principalmente collo, testa e spalle. Ecco che si consigliano rotazioni da fare proprio in queste zone.

Area dorsale: Un’area importante anche per l’attività respiratoria, accade nelle persone con bassa autostima e hanno la paura di vivere. Hanno una postura che tende in avanti e quindi una complicazione nella corretta respirazione, avendo la cassa toracica contratta. Tale postura è portata da afflizione interiore, per migliorare si consigliano passeggiate all’aperto per ritrovare se stessi e un po’ di calma.

Area lombare: Il dolore localizzato dipende dalla difficoltà a sopportare il peso della vita, magari per colpa di lavori e relazioni insoddisfacenti. Se i dolori sono all’altezza lombo-sacrale possono essere associati a blocchi sessuali o all’incapacità di soddisfare i propri desideri. La lombalgia, inoltre, è tipica delle persone che si sforzano troppo.

Zona sacrale e coccige: Un’area legata simbolicamente ai bisogni primari che danno stabilità emotiva (sesso, cibo, amore, sicurezza domestica). I disturbi che colpiscono il coccige possono nascondere una grande dipendenza dagli altri o da oggetti o cose.

La diagnosi per il mal di schiena deve essere fatta da un esperto in materia, incluse le cure personalizzabili. Comunque sia se fa male la schiena, bisogna riposarsi per un po’ di tempo o trovarsi un ritaglio quotidiano per farlo. Il corpo vi chiama a fare una pausa.