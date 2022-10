L’iPhone 15 non avrà pulsanti fisici per l’accensione e il bilanciamento del volume?

Secondo l'analsita Ming-Chi Kuo, l'iPhone 15 Pro non avrà tasti fisici. Addio ai pulsanti di accensione/spegnimento e bilanciamento del volume?

28—Ott—2022 / 11:40 AM

Il prossimo iPhone 15 Pro potrebbe dire addio a tutti i pulsanti fisici. Dopo la rimozione del tasto Home, ora Apple starebbe valutando di rimuovere anche i tasti fisici per il bilanciamento del volume e l’accensione e spegnimento del telefono.

A suggerirlo è Ming-Chi Kuo noto e prolifico analista esperto nei retroscena del mondo della mela morsicata. Al posto degli attuali tasti, Apple vorrebbe mettere una soluzione solid state, cioè qualcosa di simile al Touch ID introdotto sugli iPhone 7 e 7 Plus.

Non c’è un vero e proprio meccanismo a pressione, passando sopra al tasto l’utente riceve un feedback riprodotto dal Taptic Engine. Una piccola vibrazione simulerà la sensazione di pressione sul tasto. Per fare ciò sarà necessario montare sul telefono almeno due nuovi motorini. Secondo Ming-Chi Kuo, la l’ordine verrà assegnato ai due partner Luxshare e AAC Technologies.

Sostituire i tasti fisici con la soluzione basata su Taptic Engine dovrebbe estendere la vita del telefono, rendendo più difficile l’accumulo di polvere in punti difficilmente raggiungibili. Vale lo stesso per l’ingresso di liquidi o altri agenti in grado di danneggiare il telefono.

Non è l’unica novità che potrebbe essere introdotta sui prossimi iPhone 15 Pro. Tra le altre cose, si parla anche dell’introduzione dell’atteso ingresso USB-C.