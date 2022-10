iPhone 15 Pro: ecco cosa si dice sul prossimo top di gamma di Apple

Gli iPhone 14 sono usciti solamente un mese fa, ma i leaker sono già su di giri: «il prossimo iPhone 15 Pro? Avrà l'USB-C, non ci sono dubbi».

Manca poco meno di un anno alla presentazione dei nuovi telefoni di Apple, ma come da tradizione la macchina dei rumor si è già messa in moto. Gli iPhone 14 sono usciti solamente un mese fa, ma i leaker sono già su di giri: «il prossimo iPhone 15 Pro? Avrà l’USB-C, non ci sono dubbi».

E non è nemmeno l’unica indiscrezione. Secondo Trend Force, i prossimi iPhone 15 Pro saranno equipaggiati con almeno 8GB di RAM, inoltre è dato per scontato un rinnovamento del comparto fotografico.

8GB di RAM, contro i 6GB degli iPhone 14. E non solo: verrà rinnovato anche il processore.

Secondo Trend Force, i nuovi iPhone 15 Pro monteranno un chipset rinnovato. L’A17 Bionic. Al contrario, gli iPhone 15 ‘base’ dovranno accontentarsi dell’A16, cioè il chipset che oggi troviamo sui 14 Pro. E solo sui 14 Pro. Apple, in altre parole, riconfermerà la strategia inaugurata quest’anno: i modelli Pro avranno una scheda tecnica estremamente diversa da quella del modello ‘base’.

Come è noto, Apple potrebbe porre ancora di più l’acceleratore sulla strategia della diversificazione. Potrebbero esserci delle importanti differenze anche tra 15 Pro e 15 Pro Max, che probabilmente si chiamerà iPhone 15 Ultra.

Il modello Ultra avrà un teleobiettivo periscopico, con zoom ottico 10x o superiore rispetto agli attuali 3x. Secondo un precedente rumor, il modello più costoso avrà anche una scocca in titanio.