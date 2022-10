Jerry Lee Lewis: morto il re del rock’n’roll, la sua Great Balls of Fire è comparsa in Top Gun

A 87 anni si è spento Jerry Lee Lewis, considerato tra i più grandi esponenti della musica rock’n’roll, e che è stato capace di generare successi della cultura musicale pop come Great Balls of Fire. Ricordiamo che Lewis è entrato anche nella Rock and Roll Hall of Fame e nella County Music Hall of Fame.

La morte di Jerry Lee Lewis è avvenuta a Memphis. Il suo lavoro come cantante, pianista e cantautore, iniziato negli anni Cinquanta, ha influenzato generazioni di musicisti ed ha avuto anche impatto sul cinema. Jerry Lee Lewis è stato protagonista di un biopic musicale del 1989 intitolato Great Balls of Fire! – Vampate di fuoco, lungometraggio in cui furono ri-registrare tutte le sue canzoni per la colonna sonora.

Il film, tratto dal libro scritto dalla moglie Myra, aveva nel cast Dennis Quaid nel ruolo di Lewis, Winona Ryder come Myra e Alec Baldwin nel ruolo di Jimmy Swaggart. Ma il musicista non fu soddisfatto del lungometraggio tanto da dichiarare che nella sua vita non si era mai comportato come appariva nel film. Considerando il successo dei biopic musicali di questi tempi, il lungometraggio del 1989 su Jerry Lee Lewis è stato un precursore dei tempi.

Inoltre la sua popolare Great Balls of Fire è stata inserita anche nel film cult Top Gun, suonata da Goose e cantata anche da Maverick. Ecco la scena.

E proprio in Top Gun: Maverick quella stessa scena è stata ripresa, con Miles Teller nei panni del figlio di Goose, Bradley “Rooster” Bradshaw, che si ritrova a suonare di nuovo Great Balls of Fire. Ecco il video.