SNAV: aperte le prenotazioni per l’estate 2023

Il booking per le prenotazioni SNAV 2023 è già aperto. Acquistabili i biglietti per tutte le linee servite dai mezzi veloci e dai traghetti SNAV.

Le prenotazioni SNAV per l’estate 2023 sono già aperte. Si ha la possibilità di prenotare con largo anticipo e totale calma. Inclusa la possibilità di annullare la prenotazione fino a 30 giorni dalla data di partenza. È previsto il rimborso del 100% del prezzo, esclusi i diritti. È stato durante il TTG Travel Experience che si è svolto a Rimini che SNAV ha ufficializzato le novità della stagione 2023. SNAV punta da sempre sul trade per la vendita dei suoi servizi.

L’estate 2022 è stata già una grande ripresa dopo la pandemia e il rincaro carburanti. SNAV viaggia su ottime linee come quelle per Ischia/Casamicciola e Procida e il Golfo di Napoli. Stessa soddisfazione per le isole Eolie e Pontine e per le vendite sulla Croazia. Sull’Adriatico si hanno ancora ottimi risultati grazie alle tariffe promozionali. Da includere anche il rapporto eccellente con l’ente turistico croato tramite campagne stampa e radio. Ecco le linee estive 2023 previste dalla SNAV:

Collegamenti stagionali

Ancona – Spalato con nave traghetto da maggio a ottobre

Napoli – Isole Eolie con unità veloce da maggio a settembre

Napoli – Ventotene/Ponza con unità veloce da giugno a settembre

Collegamenti Golfo di Napoli giornaliero tutto l’anno con unità veloci