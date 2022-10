Offerte Amazon: Gotham Knights per PS5 disponibile in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi vi permettono di acquistare Gotham Knights in versione per PS5 a prezzo scontato. Il gioco è acquistabile al prezzo di 57,55 euro, con uno sconto di oltre 17 euro dal prezzo di listino. Qui di seguito trovate il link per acquistare il prodotto:

Ambientato in un universo alternativo rispetto all’Arkhamverse di Rocksteady, Gotham Knights ci porterà a vestire i panni di Nightwing, Batgirl, Robin e Cappuccio Rosso, divenuti i nuovi Cavalieri di Gotham dopo la morte di Batman. In una storia originale ambientata nell’universo DC di Batman, i giocatori dovranno risolvere i misteri che collegano i capitoli più oscuri della storia della città, cimentandosi in epici scontri con famigerati supercriminali come Mister Freeze, Harley Quinn e tanti altri.

