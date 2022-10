Meta Quest 3: prezzo e possibile data d’uscita del prossimo visore per la realtà virtuale

Meta ha confermato che il suo visore Quest 3 arriverà nel 2023. L’azienda ha anche parlato del possibile prezzo del visore, che continuerà ad essere proposto ad una cifra relativamente accessibile e ben inferiore rispetto a quella del più costoso Quest Pro.

Il CFO di Meta, Dave Wehner, ha spiegato che il Meta Quest 3 verrà presentato e messo in vendita “durante il prossimo anno”. Non è chiaro, ad ogni modo, in quale periodo del 2023 verrà lanciato. Non conosciamo ancora le specifiche del prossimo visore di Meta, ma ci si aspetta un importante passo in avanti rispetto al Meta Quest 2 (che recentemente è stato alzato di prezzo anche in Italia).

Quanto costerà il Meta Quest 3? Pur senza sbilanciarsi più di tanto, Wehner ha fornito un range di stima sufficientemente circoscritto. Il dirigente ha annunciato che il Meta Quest 3 avrà un prezzo compreso trai 300 e 500 dollari – cioè un prezzo molto simile a quello del modello attualmente in commercio.

Ricordiamo che questo mese Meta ha annunciato il Meta Quest Pro, un visore per la realtà mista con funzioni e specifiche high-end arrivato da poco anche in Italia. Il Meta Quest Pro è il visore VR/AR più sofisticato della storia di Meta e le sue specifiche all’avanguardia sono ben rappresentate dal suo elevato prezzo: ben 1799€.