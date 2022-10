Custom Line 106: premiere USA per il FLIBS 2022

Al prestigioso evento del 63esimo Fort Lauderdale International Boat Show 2022 (FLIBS) dal 26 al 30 ottobre il protagonista in assoluto è Custom Line 106. In pratica, rappresenta la premiere per il mercato americano e capolavoro del brand. Caratteristiche importanti sono raffinatezza e design essenziali per dare massimo comfort ad armatori e ospiti.

Custom Line 106 è lungo 32,82 m e largo 7,30 m con oltre 200 metri quadri di spazi esterni connessi fra loro. L’alternanza prestigiosa di materiale e di cromature regala un contrasto emozionante da poppa fino a prua. Un equilibrio architettonico che regala il protagonismo affascinante del mare e della luce naturale attraverso finestre e altezze interne che superano 2 metri. La cabina dell’armatore a tutto baglio si trova a estrema prua. Sul ponte inferiore ci sono 4 cabine: 2 VIP e 2 twin, dotate di bagno en suite.

Elementi che distinguono questo superyacht sono il sundeck e la forward area. Il primo è un’area di 53 metri quadri personalizzabile e arredabile. La prua ha un’isola centrata rialzata diventando una sunset lounge privata con un grande divano, due tavolini centrali e due prendisole. La zona di prora ha due grandi sunbed con vista sul mare. Custom Line ha la firma di Francesco Paszkowski Design in relazione alla progettazione di esterni e interni. In collaborazione di Margherita Casprini e il Custom Line Atelier per gli interni.

La linea Custom Line comprende Custom Line 106, Custom Line 120 e Custom Line 140. Le carte vincenti sono velocità, avanguardia estetica e performance, incluse funzionalità e ricerca innovativa. Tale linea è la più apprezzata dagli armatori americani per alte prestazioni e ridotto pescaggio, infatti permette anche di navigare in acque basse.