The Witcher Remake annunciato ufficialmente da CD Projekt RED

A sorpresa, CD Projekt RED ha annunciato tramite Twitter l’arrivo del remake di The Witcher, lo storico primo capitolo della saga con protagonista Geralt Di Rivia. Si tratta di un rifacimento completo del primo episodio della serie, sviluppato su Unreal Engine 5.

We're thrilled to reveal that, together with @Fools_Theory, we're working on remaking The Witcher using Unreal Engine 5 (codename: Canis Majoris)!

We want to do this right, so please be patient — it's gonna be a while until we can share more details.

⚔️ https://t.co/6VCAokPgXs pic.twitter.com/ERFOXQrUEP

— The Witcher (@witchergame) October 26, 2022