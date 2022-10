Ritorno al Futuro: Michael J. Fox vorrebbe un reboot al femminile

Robert Zemeckis e Bob Gale hanno più volte categoricamente smentito la possibilità di un nuovo film su Ritorno al Futuro, ma c’è uno dei protagonisti della saga che ha parlato in maniera positiva di un nuovo lungometraggio, e stiamo parlando di Michael J. Fox, che ha avanzato l’ipotesi di un reboot al femminile.

Parlando a Entertainmet Tonight il popolare attore ha detto:

Ora come ora ho questo pensiero che riguarderebbe un nuovo film della saga, che, se venisse rifatta con un reboot sarebbe ideale da realizzare con una protagonista femminile nel ruolo di Marty. C’è qualcosa di questo franchise che unisce le persone sotto ogni punto di vista, e con questo aspetto da tirare fuori ho come la sensazione che tutto ciò possa tornare.

Ma l’idea di un Ritorno al Futuro 4 è lontanissima dall’essere messa in produzione. Quando durante il lockdown l’attore Josh Gad ha riunito parte del cast e del gruppo di lavoro dei Back to the Future, Bob Gale ha detto in proposito ad un Ritorno al Futuro 4:

Se si facesse un nuovo film con Doc e Marty che viaggiano nel tempo sarebbe su di loro che vengono a cercare me e Robert per impedire che realizziamo la stupida idea di un nuovo film su Ritorno al Futuro.

Incalzato da Gad, che chiedeva di un’idea per un ipotetico nuovo film, Robert Zemeckis ha risposto: