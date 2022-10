Offerte Amazon: The Last of Us Parte I in forte sconto

Il remake del primo capitolo di The Last of Us per PlayStation 5 è disponibile in sconto su Amazon.

Le offerte di Amazon oggi ci portano in sconto un gioco per PlayStation 5 uscito da poco tempo. Parliamo di The Last of Us Parte I, remake del primo capitolo che oggi è acquistabile al prezzo di 53,99€, con uno sconto del 33% dal prezzo originale.

Per acquistare il prodotto vi basterà seguire il link in cima alla notizia, e potrete prendere questo gioco PS5 uscito il 2 settembre 2022 venduto e spedito da Amazon.

The Last of Us Parte I permette di riscoprire la straordinaria narrazione e gli indimenticabili personaggi del primo capitolo della serie su PlayStation 5: parliamo di un gioco che ha vinto più di 200 premi nel corso del tempo.

In una civiltà senza futuro, dove imperversano infetti e criminali, un uomo ormai segnato dalla vita, Joel, viene ingaggiato per condurre una ragazzina di 14 anni, Ellie, fino a una zona di quarantena militare. Ma quello che in principio sembra un incarico irrilevante, diventa presto un logorante viaggio attraverso l’intera nazione.

Questo gioco include, oltre che l’avventura principale, anche The Last of Us: Left Behind, DLC uscito in un secondo momento che racconta le vicende di Ellie precedenti a quelle del capitolo principale.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.