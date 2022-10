La Jaguar E-Type diventa elettrica. Il lavoro di RestoMod che fa impazzire gli appassionati

La Jaguar E-Type torna a vivere grazie ai lavori di RestoMod di ECD Automotive Design. Enzo Ferrari l’aveva definita «l’auto più bella della storia», a distanza di oltre 60 anni il primato è ancora imbattuto.

Non un semplice restauro, ma un lavoro di modernizzazione che consente al cliente di personalizzare liberamente pressoché ogni aspetto della vettura. Dagli interni al… powertrain. Se il cliente lo desidera, può trasformare la Jaguar E-Type in una vettura elettrica con propulsione presa in prestito da Tesla.

La Jaguar E-Type diventa elettrica, grazie al powertrain di Tesla. ECD Automotive offre piena libertà di personalizzazione.

Una E-Type originale e in buone condizioni costa oltre 300.000€. ECD Automotive Design è in grado di procurarne una per i suoi clienti. Poi bisogna aggiungere i lavori di restauro e modifica. L’azienda sostiene di poter comunque offrire la vettura restaurata ad un prezzo di partenza di 299.000 dollari. Tanto, ma non tantissimo se si considera che lavori di restomod simili possono partire da cifre a sette cifre.

I clienti possono scegliere tra tre motorizzazioni: i V6 o V12 originali, oppure un moderno LT1 V8 o, come accennato, una conversione all’elettrico utilizzando componenti presi in prestito da una Tesla. Quest’ultima opzione offre una potenza di 450CV e un’autonomia di 320km con una singola ricarica.