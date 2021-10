L’Aston Martin DB6 diventa elettrica, ma che prezzo! Si parte da 900.000 euro

L’Aston Martin DB6 diventa un’auto elettrica: l’azienda Lunaz realizza il sogno degli appassionati, prime consegne nel 2023. La DB6 è stata prodotta tra il 1965 e il 1971 ed era un’evoluzione diretta dell’iconica DB5 guidata da Sean Connery nei primi film di 007.

Le linee sono pressoché le stesse, mentre a cambiare sono la meccanica e le dimensioni generali: il passo della DB6 è leggermente più grande. A questo si aggiunge il fatto che la DB6 è anche leggermente meno rara della DB5: 1788 unità prodotte contro le appena 1059 dell’auto di James Bond.

Il modello originale montava un 6 cilindri da 4 litri, per una potenza piuttosto notevole per l’epoca: 282 CV. Le modifiche apportate da Lunaz non si limitano al powertrain elettrico: la nuova Aston Martin DB6 offre una sicurezza maggiore, grazie all’uso di sospensioni, freni e sterzo moderni e al passo con gli standard odierni.

Una volta dentro all’abitacolo troviamo anche l’aria condizionata e un infotainment touch moderno. Per il resto il feeling classico della vettura è rimasto invariato.

Se non vi forniamo dettagli sulle specifiche dell’auto non è per pigrizia: Lunaz non ha ancora detto nulla sulla potenza della sua versione elettrica, mentre sappiamo che la DB6 EV dovrebbe avere un’autonomia di circa 410 Km con una carica.

Si parte da 900.000 euro, prezzo che include anche l’auto originale da restaurare. Non è scontato: molti progetti simili richiedono che l’acquirente si procuri un’auto originale in autonomia, contando che spesso si parla di auto d’epoca rare non è un’impresa poi così semplice.